Prasa w Niemczech: Najwyższy czas na zniesienie obowiązku kwarantanny

Cztery landy w Niemczech zapowiedziały zniesienie obowiązku izolacji w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w organizmie. Są to: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Szlezwik-Holsztyn.

We wspólnym oświadczeniu lokalne władze krajów związkowych stwierdziły, że "potrzebna jest nowa faza radzenia sobie z pandemią, która jest teraz w fazie przejściowej do endemii".

"Ludzie chcą powrotu do normalności"

W sobotę portal dw.com.pl udostępnił komentarze z niemieckiej prasy, które nawołują do "powrotu do normalności" i całkowitej rezygnacji z obostrzeń sanitarnych, a zwłaszcza z zasady kwarantanny. "Reutlinger General-Anzeiger" oznajmił, iż "ludzie chcą powrotu do normalności" i "mają teraz inne zmartwienia niż koronawirus". Zdaniem dziennikarzy, obecnie Chiny są najlepszym przykładem tego, jak reguły izolacji pandemicznej niszczą gospodarkę.

Inne media w Niemczech zwracają uwagę na to, że nie da się już uzasadnić potrzeby obowiązkowej kwarantanny po wykryciu zakażenia koronawirusem. "Nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z błędów z przeszłości. Ekstremalny lockdown był błędem, podobnie jak zamknięcie przedszkoli" – czytamy.

"Najwyższy czas na zniesienie obowiązku kwarantanny. Koronawirus rozwinął się, przeszliśmy z pandemii w najgorszym wypadku do epidemii. Zakażenie mieści się teraz w normalnym spektrum ryzyka, a ograniczanie z tego powodu wolności nie jest już właściwe" – ocenili publicyści "Frankenpost".

Z kolei dziennik "Nuernberger Nachrichten" zauważa, iż "w końcu państwo podąża za rzeczywistością". "Politycy muszą oferować ludziom tyle bezpieczeństwa, ile im potrzeba. I jak najwięcej normalności" – podkreślili autorzy artykuły, na których powołało się dw.com.pl.

