"Przewiduję scenariusz wybuchu wojny również w Polsce". Komorowski mocno o słowach polityka PiS

– Może nie w tygodniach, ale przewiduję scenariusz wybuchu wojny również w Polsce w perspektywie kilku lat. Tak, przewiduję taki scenariusz – powiedział niedawno temu Piotr Müller w programie "Rozmowa Piaseckiego".

– To jest problem polskiej debaty. To znaczy: wszyscy uważają, że ta wojna, która toczy się kilkaset kilometrów od nas, to jest jakiś odległy temat i nie może dotyczyć Polski. Może dotyczyć Polski – ocenił rzecznik rządu.

Wypowiedź została odnotowana przez część mediów. Został o nią zapytany m.in. były prezydent i były minister obrony narodowej Bronisław Komorowski.

Komorowski: Uznałbym, że to mówi jakiś wariat

Polityk skomentował słowa rzecznika rządu także na antenie TVN 24. W programie "Jeden na jeden" padło pytanie, co by zrobił, gdyby usłyszał takie słowa w czasie, gdy pełnił urząd prezydenta.

– Uznałbym, że to mówi jakiś wariat, bo mówienie, że przewiduje, to znaczy, że jest jakoś pewien tego, że będzie wojna. Nie wiem, skąd ta pewność – powiedział Komorowski.

Komorowski wskazał, że w chwili obecnej Ukraina wygrywa wojnę. – Rzadko się chyba na świecie zdarzało, nie wiem, czy w ogóle się zdarzało, że przegrane państwo rozpoczynało następną wojnę z całym światem, czyli w tym wypadku Rosja z NATO. Więc ja nie wiem, co pan Müller miał na myśli, ale wydaje mi się to jakąś intelektualną ekstrawagancją – dodał były prezydent.

Czy Ukraina wygra z Rosją?

Prowadzący audycję dopytał byłą głowę państwa czy jego zdaniem to, że Rosja ostatecznie przegra wojnę z Ukrainą, na pewno jest przesądzone.

– Oczywiste nic nie jest, ale jest duża szansa, że przegra. Natomiast wypowiedź pana Müllera raczej świadczyłaby o tym, że on jest pewien, że Rosja tę wojnę wygra z Ukrainą i dlatego będzie groźna, także dla Polski. Jeszcze raz powiem: myślę, że to jest jakaś intelektualna ekstrawagancja albo po prostu brak zdrowego rozsądku – stwierdził były prezydent.

