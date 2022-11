Koniec krwawego Felka

Jako jeden z pierwszych usunięto monument Feliksa Dzierżyńskiego ze stołecznego placu jego imienia, który zresztą w tym czasie oficjalnie powrócił do dawnej nazwy (pl. Bankowy).

Pomnik odsłonięto 21 lipca 1951 r. i od samego początku był znienawidzony przez warszawiaków. Niebawem figurze pomalowano ręce na czerwono, a choć władze natychmiast przystąpiły do jej renowacji, to monument od tej pory nazywany był krwawym Felkiem. Natomiast w lutym 1982 r. 16-letni Emil Barchański wraz z kolegami oblał pomnik farbą i usiłował go podpalić, a niespełna miesiąc później został aresztowany przez SB. Zmaltretowanego chłopaka wprawdzie wypuszczono na wolność, ale kilka tygodni później jego ciało wyłowiono z Wisły.