"Polscy liberałowie straszliwie zbrunatnieli". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Brunatny liberalizm – powie ktoś – przecież to nonsens. I to oczywiście prawda, ale to jest też rzeczywistość. Polscy liberałowie straszliwie zbrunatnieli. Mówię oczywiście o lewicowych liberałach, nie o tych, którzy określają siebie jako wolnościowców – mówi publicysta w materiale zapowiadającym nowy numer.