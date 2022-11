Kaczyński: Musimy rządzić. I to nie jedną kadencję

Szef PiS kontynuuje swój objazd kraju. W niedzielę zawitał do województwa śląskiego, gdzie odwiedził Bielsko-Białą. W sali Akademii Techniczno-Humanistycznej spotkał się z mieszkańcami miasta i wygłosił przemówienie, podczas którego skoncentrował się na sytuacji wewnętrznej kraju oraz sytuacji za wschodnią granicą, gdzie toczy się wojna ukraińsko-rosyjska.

Płace w Polsce

Kaczyński stwierdził, że dzięki działaniom rządu PiS, Polska przestała być krajem niskich płac. Widać to w międzynarodowych rankingach.

– W OECD jesteśmy zaraz za Japonią. No może nie zaraz, bo jest tam pewna przerwa, ale nie ma żadnego innego kraju między nami, a Japonią – stwierdził.

– Polska szybko się rozwija i jeżeli podtrzymamy to, co realizujemy, to niedługo dogonimy Zachód. Idziemy do przodu. Widzimy wyraźne efekty zmian również w polityce społecznej i niskim bezrobociu – mówił prezes PiS i dodawał: "Będziemy iść do przodu. Jest tylko jeden warunek - musimy rządzić. I to nie jedną kadencję".

Pomoc dla samorządów

Prezes PiS mówił także o wydatnej pomocy dla samorządów. Jak powiedział, rząd wsparł władze lokalne "potężnymi sumami".

– Poszły na to w ciągu ostatnich lat naprawdę grube dziesiątki mld zł. Poszły na to, żebyśmy mogli każdemu powiatowi, każdej gminie dać pieniądze – powiedział Kaczyński i dodał, że często bywa wzruszony rozmawiając z samorządowcami.

– Jestem wzruszony, kiedy podchodzą do mnie, tacy na ogół już starsi wiekiem i stażem samorządowcy i mówią mi: "Wie pan, ja przez tyle lat już jestem tym wójtem i nie mogłem dla tej naszej gminy w gruncie rzeczy nic zdziałać. A teraz mogę. Teraz w końcu mogę załatwiać sprawy. Mogę budować drogi. Mogę budować różnego rodzaju gmachy, szkoły, domy kultury, naprawiać, udoskonalać, dostarczać różnego rodzaju nowoczesnej aparatury. Krótko mówiąc, mogę działać tak naprawdę na korzyść gminy, a nie tylko administrować tym, co już jest" – stwierdził.

