Ukraiński ekspert: Jest powód, dla którego Putin nie odwoła Szojgu

Taką opinię przedstawił doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko na antenie Radia NV. Zdaniem Denysenki, krytyka Szojgu w Rosji nie przynosi skutku, bo stoi za nim Putin.

– Jego wpływ na armię i operacje wojskowe jest stosunkowo niewielki, ale Putin wciąż jest za nim. Putin wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że nie zastąpi Szojgu. To pod wieloma względami ratuje jego sytuację. I wielu z tych, którzy go nie szanują lub uważają, że jest głęboko nieskuteczny, są zmuszeni to znosić, bo za nim stoi Putin i nie zamierza tego zmieniać – przekonuje ukraiński urzędnik.

Rosyjski system

Według Denysenki, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej to ogromny mechanizm, który pozwala zarządzać nieograniczonymi zasobami ludzkimi i prawie nieograniczonymi zasobami finansowymi.

– Putin doskonale rozumie, jak działa system. Usunąć Szojgu i mianować na jego miejsce kogoś dla niego [Putina - przyp. red.] niezrozumiałego, to stworzyć możliwość bardzo poważnych problemów. W szczególności fakt, że armia na tym etapie, w czasie wojny, jest silniejsza niż FSB. Dlatego bardzo boi się każdego innego, oprócz Szojgu, któremu ufa w 100 procentach - podsumował doradca szefa MSW.

Wcześniej Denysenko stwierdził, że Putin nie mógł zwolnić Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, ponieważ obawiał się całkowitego przejęcia władzy przez przedstawicieli FSB.

Co dalej z Szojgu?

Analitycy Instytutu Badań nad Wojną uważają, że Putin zamierza zwiększyć wpływy Szojgu, aby zrównoważyć rosnące wpływy tzw. radykalnej grupy sił bezpieczeństwa, która krytykuje Ministerstwo Obrony.

Tymczasem zdaniem jednego z ukraińskich ekspertów, Putin przygotowuje grunt pod zakrojoną na szeroką skalę „czystkę” w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej w 2023 roku. Apogeum tej „czystki” będzie nie tylko usunięcie Szojgu, ale oskarżenie go o niepowodzenie inwazji na Ukrainę i proces.

