Szrot: Prezydent jest sceptyczny co do dalszych kompromisów z UE

Sprawa przyznania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nadal się przeciąga. Ze strony rządu w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się głosy o możliwych ustępstwach polski władz w sprawie odblokowania unijnych pieniędzy.

Dużym problemem ma być jednak stanowisko Komisji Europejskiej (KE). W zeszłym tygodniu rzecznik prasowy PiS Radosław Fogiel mówił, że część unijnych elit dąży do tego, żeby politycznie wykorzystywać zobowiązania UE wobec Polski. Przyznał także, że tego typu działania wspierają opozycję w celu objęcia przez nią władzy w kraju.

Pogląd prezydenta Dudy

– Prezydent jest sceptyczny co do dalszych kompromisów z UE – twierdził Paweł Szrot, który w poniedziałek, 14 listopada był gościem programu "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1.

– Nie jest to argument za tym, by zerwać rozmowy i negocjacji nie prowadzić. Andrzej Duda podpisze ewentualne ustawy, jeżeli będą zgodne z Konstytucją. Ważna będzie konstytucyjna prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów i zapobieżenie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości. Uważam, że Komisja Europejska ma swoją agendę polityczną i ją realizuje. Politykom z Komisji Europejskiej bliżej do polityków opozycji niż Zjednoczonej Prawicy – powiedział szef gabinetu głowy państwa.

Projekt o sędziach pokoju

W poniedziałkowym programie Telewizji Polskiej Paweł Szrot poinformował też, że na etapie końcowym są prace sejmowe nad projektem o sędziach pokoju.

– Deklaracje polityków Zjednoczonej Prawicy, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wskazują, że projekt ten zostanie uchwalony. Prezydent regularnie spotyka się z Pawłem Kukizem, bardzo ceni tego polityka. W sprawie tej ustawy ma on w prezydencie lojalnego sprzymierzeńca – oznajmił polityk.

