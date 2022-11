Hołownia: Postulujemy powołanie specjalnej grupy w Prokuraturze Krajowej

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Szymon Hołownia poinformował, że doszło do aktualizacji partyjnego programu "naprawy relacji pomiędzy państwem i Kościołem".

– Wszyscy mamy poczucie, że o tej sprawie się bardzo dużo gada, ale mało się robi i to już od wielu lat. Jest bardzo wiele słów, wielkich haseł, teatralnych, nierealnych zapowiedzi, lecz mało konkretnej pracy. A tę robotę trzeba po prostu wykonać – powiedział.

Oskarżenia o pedofilię

– Dykasterie watykańskie odmawiają przekazania dokumentów polskim organom ścigania, prowadzącym dochodzenia, postępowania w sprawach oskarżeń o pedofilię. To jest niezwykle poważna kwestia, przecież my mówimy tutaj o krzywdzie, której doświadczyli obywatele RP – alarmował w poniedziałek na konferencji Szymon Hołownia.

– Watykanowi nic do tego, to są polskie dzieci, które były gwałcone, prześladowane, które były traktowane przedmiotowo. Polskie państwo ma pełne prawo, żeby wgląd do takich dokumentów uzyskać – zauważył.

Specjalna grupa

– Postulujemy w naszym programie powołanie specjalnej grupy w Prokuraturze Krajowej – zapowiedział Hołownia.

Jak dodał, chodzi o prokuratorów dedykowanych do tego typu kwestii, "którzy nie odpuszczą, którzy we współpracy z państwową komisją do spraw ścigania pedofili nie dopuszczą do tego, żeby ktokolwiek zasłaniał się papierami, jeżeli chodzi o krzywdę polskiego dziecka".

Religia w szkołach

Podczas swojego wystąpienia były kandydat na prezydenta Polski odniósł się także do kwestii nauczania religii w szkołach.

Jego zdaniem, "kwestia religii w szkole to rzecz, do której regulacje pisano w świecie, którego już nie ma i trzeba to zmienić". Według przedstawionych przez polityka danych, obecnie na nauczanie religii decyduje się około połowa uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas gdy jeszcze cztery lata temu było to 70 proc.

