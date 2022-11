Premier: Unijne środki wzmacniają naszą suwerenność

Polska prowadzi negocjacje z KE nt. uruchomienia pieniędzy z KPO. W ubiegłym tygodniu w Brukseli był minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Rozmowy mają być kontynuowane w tym tygodniu . Według doniesień medialnych, obóz władzy jest gotowy na pewne ustępstwa wobec Komisji, jednak jak zapewniają przedstawiciele rządu ustępstwa te nie będą na pewno dotyczyć pryncypiów.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Morawiecki był pytany o to, czy będzie bronił ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jeśli opozycja złoży, co zapowiedział Donald Tusk, wniosek ws. wotum nieufności. – Zjednoczona Prawica jest partią dużego namiotu. Mamy różne grupy, różnych koalicjantów. Solidarna Polska jest ważnym koalicjantem i oczywiście będziemy bronić koalicjanta – odparł Morawiecki.

Dopytywany o to, czy Solidarna Polska "pozostanie w namiocie", jeśli nie będzie wspierać kompromisu z UE, Morawiecki odparł, że "Solidarna Polska już w kwietniu i maju zeszłego roku miała inne zdanie w zakresie środków unijnych". – Ja powiem tak. Jeden dolar równa się jednemu dolarowi, jedno euro równa się jednemu euro. Jeśli chcemy dziś wzmacniać nasz potencjał obronny musimy przeznaczać na to 100 mld dolarów rocznie, aby bronić niepodległości – tłumaczył.

Premier: Polska potrzebuje tych pieniędzy

– Środki grantowe mają najwyższą wartość – dodał szef rządu. Nawiązał w ten sposób do faktu, że większość środków jakie Polska ma otrzymać z Funduszu Odbudowy będzie mieć postać bezzwrotnych grantów.

– To nie jest tak, że dziś możemy bezkosztowo czy w łatwy sposób pozyskać te pieniądze na rynku, jak niektórzy przekonują – mówił też Morawiecki zwracając uwagę, że "rentowność polskich obligacji poszybowały w górę".

– Apeluję do wszystkich, aby we właściwy sposób zrozumieli to, w jak kluczowym momencie geopolitycznym znalazła się dziś Rzeczpospolita – dodał. – Dziś potrzebne są wszystkie środki – podkreślał Morawiecki. – Środki unijne wzmacniają polską suwerenność, wzmacniają polską niepodległość – przekonywał.

