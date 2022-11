Błaszczak zapowiada: W przyszłym roku podpiszemy nową umowę ramową

Borsuk to następca pojazdów BWP-1. Sprzęt jest obecnie testowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej – podaje Ministerstwo Obrony Narodowej. W skład załogi wchodzą dowódca, operator i kierowca. Pojazd zdolny jest do transportu w przedziale desantowym sześciu żołnierzy w rejony pola walki. Charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych, a także może być przeznaczony do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych oraz przed wybuchami min i improwizowanych ładunków wybuchowych. Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Jego masa w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Ćwiczenia w Orzyszu

W swoim wystąpieniu podczas pobytu na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) Mariusz Błaszczak mówił o "konsekwentnej modernizacji" Wojska Polskiego. – Jednym z ważnych elementów tego procesu jest zastąpienie wysłużonych bojowych wozów pancernych nowymi pojazdami – zauważył wicepremier i zwrócił uwagę na to, iż obok testowanego bojowego wozu pancernego Borsuk, stoi amerykański Bradley. – Zależy nam na tym, żeby ten sprzęt był interoperacyjny ze sprzętem sojuszników z NATO – podkreślił minister obrony narodowej.

– W kwietniu tego roku zamówiliśmy kolejne egzemplarze Borsuka. Będą one stanowiły materiał do testów dla naszych żołnierzy. Zależy nam na czasie, żeby jak najszybciej zastąpić zużyty sprzęt sprzętem nowoczesnym. Borsuk to niewątpliwie nowoczesny sprzęt, który jest produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy. Z tego jesteśmy dumni. Zawsze pierwsze kroki kierujemy do krajowego przemysłu zbrojeniowego – powiedział Błaszczak i poinformował, że w przyszłym roku, po pozytywnym zakończeniu testów, dojdzie do podpisania nowej umowy ramowej z Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola na seryjną produkcję Borsuków.

