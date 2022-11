"Tempo 30" prawie w całej Warszawie? Mentzen mocno o pomyśle urzędników

Chodzi o postulat ustanowienia stref o nazwie Tempo 30. Miałyby obowiązywać na drogach dojazdowych, na których maksymalna prędkość wynosiłaby 30 km/h. Docelowo strefy Tempo 30 mają objąć swym zasięgiem około 60 procent ulic i 90 procent całej powierzchni stolicy.

Mentzen: Będą potem biadolić, że powstają korki

Do koncepcji warszawskich urzędników w ostrych słowach odniósł się jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

„Warszawa ma prawie w całości zostać objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h. A potem ci sami ludzie co to wprowadzą, będą biadolić, że powstają straszne korki i trzeba jeszcze bardziej ograniczyć ruch samochodowy. To ich trzeba ograniczać, a nie prędkość” – napisał prezes partii KORWiN.

30 km/h w Warszawie?

Oficjalnie jako powód tak radykalnej regulacji pomysłodawcy wskazują, że celem ustanowienia takich stref miałoby być poprawienie bezpieczeństwa na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania.

– Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że uspokojenie ruchu do prędkości 30 km/h podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90 procent zdarzeń drogowych nie ma żadnych skutków dla zdrowia – uważa Tomasz Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Urzędnicy stosują sformułowanie „uspokojenie”. Jak wskazują, forsowanym przedsięwzięciem mają być objęte ulice, które pełnią funkcję dojazdową, natomiast ulice, które pełnią funkcje rozprowadzającą lub tranzytową (na przykład Aleje Jerozolimskie czy Trasa Łazienkowska) pozostaną przy obecnych limitach prędkości.

Konsultacje

Na obecnym etapie prowadzone są konsultacje społeczne. Wyznaczono cztery terminy. Pierwsze odbywają się we wtorek.

15 listopada o 17:30 - na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie - na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją.

22 listopada w godzinach 16 – 19 (można przyjść w dowolnym momencie) - w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy alei Armii Ludowej 9 (wejście od podwórka)

28 listopada o 17:30 - na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie - na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją.

29 listopada w godzinach 14 – 18 (można przyjść w dowolnym momencie) - w klubokawiarni w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ulicy Nowolipie 25B

