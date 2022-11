Zabraknie węgla? Fogiel o materiale TVN 24: Desperackie poszukiwanie tematu

"Najpierw było wzbudzanie paniki, że nie będzie węgla, później miał się nie palić, teraz, gdy coraz więcej przybywa go z zagranicy, trwa desperackie poszukiwanie kolejnego tematu, którym można straszyć" – napisał na Twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel.

Polityk odniósł się w ten sposób do materiału TVN 24 zatytułowanego "Wóz albo przewóz".

Polska importuje węgiel

Polski rząd wprowadził embargo na rosyjski węgiel kwietniu, kilka miesięcy wcześniej, niż postanowiła Unia Europejska (sierpień). Węgiel z Rosji był wykorzystywany przez polskie gospodarstwa domowe do opału. Aby uzupełnić braki, rząd rozpoczął masowy skup węgla z rozmaitych krajów, m.in. z Kolumbii, Australii, Republiki Południowej Afryki czy Stanów Zjednoczonych. Obecnie duża część zakontraktowanego surowca dotarła już do kraju, a kluczową pozostaje kwestia odpowiednio szybkiej redystrybucji.

Na tle dostarczenia węgla do odbiorców doszło do sporu pomiędzy częścią samorządów a rządem. Samorządowy związani z PO za stan rzeczy obwinili rządzących. Ci z kolei wskazują, że to ich oponenci nie chcą współpracować nawet w tak trudnej sytuacji i zaproponowali dopłaty dla samorządów, by mogły w łatwiejszy sposób zapewnić dostawy węgla za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa. W październiku zostało wypracowane porozumienie.

Materiał TVN 24

W udostępnionym przez Fogla w mediach społecznościowych fragmencie materiału słyszymy, że wystąpiły problemy z transportem węgla. TVN 24 podnosi temat problemów z transportem.

– Polski rząd, polskie spółki nie są w stanie tego węgla, który płynie do Polski, który jest w portach, przewieźć do innych części naszego kraju – mówi jedna z osób wypowiadająca się w reportażu.

– Szanse są, tylko jest pytanie, czy my sobie stawiamy za zadanie dowieźć ten węgiel na zimę – mówi inny rozmówca TVN 24. – Oficjalnie wszystko jest dobrze. Nieoficjalnie nie ma możliwości obsługi tak dużej ilości węgla przez PKP, a również przez porty w konsekwencji – mówi kolejna wypowiadająca się osoba.

