Sienkiewicz pisze o kobietach, które "służą Kaczyńskiemu"

– Bezpłodność, niepłodność to choroba cywilizacyjna. Dotyka średnio półtora miliona par w Polsce. Półtora miliona kobiet cierpi z powodu bezpłodności. Poronienie to wielki i bardzo często osobisty dramat kobiety – mówiła Nowacka we wtorek w Sejmie.

– Nie wiem, kto posłowi Kaczyńskiemu daje prawo do nazywania cierpiących kobiet pijaczkami – dodała polityk, domagając się od lidera Prawa i Sprawiedliwości przeprosin.

Nowacka nawiązała w ten sposób do głośnej wypowiedzi prezesa PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety. – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – powiedział Kaczyński podczas spotkania z sympatykami PiS w Ełku. Jego słowa wywołały polityczną burzę

Sienkiewicz: Kaczyński posłużył się kobietami z jego rządu

Apel Nowackiej do prezesa Prawa i Sprawiedliwości skomentował poseł PO Bartłomiej Sienkiewicz.

"Dziś w sejmie Kaczyński został przez Barbarę Nowacką wezwany do przeproszenia na mównicy kobiet za swoje skandaliczne wypowiedzi" – relacjonuje polityk Platformy.

"Nie wyszedł, posłużył się kobietami z jego rządu, które go broniły. To jest miara odwagi: opluć kobiety i schować się za tymi, które mu służą" – dodał Sienkiewicz.

"Gorzej, krzyczał, że niby za co ma przepraszać. I rechotał" – skarży się w odpowiedzi na wpis partyjnego kolegi Nowacka.

Maląg broni polityki PiS

– Przestańmy uprawiać demagogie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 7 lat prowadzi konsekwentną politykę prorodzinną – komentował wypowiedzi posłanek opozycji minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– To dzięki naszym działaniom, dzięki wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus i Dobry Start i świadczenie matczyne, ale także rozwiązań, które przede wszystkim wspierają kobiety, w tym trudnym roku wprowadziliśmy dodatkowe wsparcie i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i przede wszystkim dofinansowanie także do opieki żłobkowej – wymieniała dalej polityk.

– Państwo wielokrotnie tak naprawdę kłamiecie. Dzięki programowi 500 plus zmieniła się sytuacja polskich rodzin, dzisiaj bieda nie ma twarzy dziecka. Owszem za rządów Tuska miała twarz Tuska. Państwo nie dbaliście ani o politykę prorodzinną – mówiła minister z sejmowej mównicy.

