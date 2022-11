"Politycy w togach". I prezes SN o "okrągłym stole" środowisk sędziowskich

Prof. Małgorzata Manowska mówiła na ten temat na antenie Polsat News. Przekazała, że prawdopodobnie dzień przed Wigilią dojdzie do "okrągłego stołu" z udziałem środowisk sędziowskich. – Ten proces jest w toku – odpowiedziała Manowska na pytanie o organizację rozmów. W ich czasie miałyby zostać poruszone tematy najważniejsze dla polskiego sądownictwa

– Być może niedługo dojdzie do takiego "okrągłego stołu" i zobaczymy wtedy, czy nasi politycy w togach, którzy tak chętnie występują w mediach, usiądą do tego stołu i będą rozmawiać na tematy rzeczywiście ważne dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce – wyjaśniała I prezes SN. Na pytanie, kiedy mogłoby dojść do takiego spotkania, odpowiedziała: – Myślę, że jeszcze w tym roku, być może dzień przed Wigilią.

Wcześniej we wtorek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w rozmowie opublikowanej w "Rzeczpospolitej", oceniając sytuację w sądownictwie, powiedziała, że "okrągły stół nie jest wykluczony". – Jeżeli pojawi się konkretna propozycja, możemy o niej rozmawiać – wskazała prezydencka minister.

Bruksela chce od Polski głębszych zmian w sądownictwie

Kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to główny przedmiot sporu między Warszawą a Brukselą. Bez spełnienia warunków KE, Polska nie otrzyma środków z KPO. Przypomnijmy, że w ubiegłą środę miało miejsce kolejne spotkanie ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową KE Verą Jourovą w tej sprawie.

Jak tłumaczył na antenie Radia ZET wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Komisja Europejska to bardzo trudny partner do rozmów. – Także dlatego, że często mamy do czynienia z różnego rodzaju naciskami politycznymi i wewnątrz KE i z zewnątrz na Komisję, aby nie wypłacić Polsce pieniędzy – podkreślił Jabłoński.

– Natomiast my robimy wszystko, aby doprowadzić do zmiany tej niekorzystnej sytuacji, mam nadzieje, że rozmowy się niedługo pozytywnie zakończą – dodał polityk.

Jabłoński tłumaczył także, że KE ma do Polski szereg pytań dot. rozwiązań funkcjonujących w systemie prawnym, w odpowiedzi na które, Warszawa pokazuje jak funkcjonują regulacje wprowadzone trzy miesiące temu w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Żeby pokazać jak to w tej chwili działa, potrzeba trochę czasu – dodał.

Czytaj też:

Media: Wieczorem pilna narada partii ZiobryCzytaj też:

Sędziowie broniący "wolnych sądów" nagrani w restauracji z politykami opozycji