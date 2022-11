Sejm. Wzburzona Jachira wezwała do usunięcia Jana Pawła II z przestrzeni publicznej

Przedmiotem prac Sejmu w trakcie rozpoczętego we wtorek trzydniowego posiedzenia jest m.in. prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Prezydent Andrzej Duda zaproponował bowiem uzupełnienie obowiązującego obecnie stanu prawnego o ustanowienie przepisów dotyczących prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego.

W prezydenckim projekcie pojawiły się propozycje zmian jeśli chodzi o dostęp członków komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Chodzi o to, żeby organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji były zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

Dla części posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej dyskusja stała się jednak okazją do zaatakowania Kościoła jako takiego.

Jachira atakuje Jana Pawła II

Podczas dyskusji w parlamencie głos zabrała poseł Klaudia Jachira. Polityk miała mówić o pedofilach, ale szybko zmieniła temat i postanowiła uderzyć w Jana Pawła II.

– Pedofile w sutannach nie mogą być traktowani inaczej niż świeccy przestępcy. Czas debat i bezkarności dawno minął. Trzeba ich już teraz rozliczać. Także tych, którzy pomagali ukrywać przez lata te zbrodnie – powiedziała poseł Koalicji Obywatelskiej.

W jej ocenie znaczną rolę w kwestii ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych odgrywał papież Jan Paweł II. W związku z tym była aktorka zażądała usunięcia duchownego z przestrzeni publicznej.

– Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie. Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia – krzyczała Jachira.

– Czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Jesteśmy to winni dzieciom – zakończyła wzburzona poseł.

