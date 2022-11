Odwołanie Ziobry? Kaleta: Opozycja próbuje zwrócić na siebie uwagę

DoRzeczy.pl: Szef klubu KO Borys Budka poinformował o złożeniu przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak pan ocenia kolejną próbę odwołania z funkcji lidera Solidarnej Polski?

Sebastian Kaleta: Jest to rozpaczliwy gest opozycji, która co pół roku próbuje odwoływać ministra Ziobrę. Wynika to z faktu, że minister Ziobro w rządzie pełni najtrudniejszą rolą, ponieważ odpowiada za reformę wymiaru sprawiedliwości, która jest kluczowym bastionem opozycji i powodem ataków. Minister Ziobro przez ostatnie lata swojej pracy rozbił szereg mafii, w tym mafię VAT-owską, lichwiarską czy reprywatyzacyjną, robiąc sobie tym samym wielu wrogów. Uszczelniliśmy całą masę przepisów, które utrudniały realizację sprawiedliwości w Polsce, jak uszczelnienie alimentów, czy system funkcjonowania komorników. W toku jest reforma sądownictwa na którą czekamy od wielu lat w związku z negocjacjami których podjął się premier Morawiecki, jednak nie da się ukryć, że inicjatywa Tuska i opozycji wygląda jak opóźniona zemsta.

Dlaczego zemsta?

Ponieważ na prośbę Donalda Tuska minister Ziobro ujawnił kompromitujące zeznania osoby, którą sam lider PO uwiarygodnił, a zeznania dotyczą rzekomej korupcji samego Tuska lub jego syna, gdzie słyszeliśmy o przyjęciu torby z logiem pewnej sieci sklepów z pieniędzmi w środku. Być może opozycja obawia się zgromadzonych przez prokuraturę materiałów, dlatego chce odwołania ministra sprawiedliwości.

Opozycja wskazuje, że to Zbigniew Ziobro odpowiada za blokadę wypłaty środków z KPO dla Polski, a jego odwołanie jest jedynym sposobem na ich odblokowanie.

Jedynym sposobem na odblokowanie środków jest to, żeby opozycja zrezygnowała z ataku na Polskę na forum Unii Europejskiej i wycofała swój wniosek dotyczący blokady tych środków. To właśnie opozycja żądała od kilku lat o zablokowania funduszy dla Polski. KE wreszcie się do tego zastosowała, bowiem europejscy koledzy Tuska realizują prośby polityków opozycji. Klucz do rozwiązania problemu pieniędzy leży po stronie opozycji.

Paweł Kukiz zapowiada głosowanie „za” odwołaniem ministra sprawiedliwości. Jak pan to skomentuje?

Liczymy na to, że Paweł Kukiz będzie chciał rozmawiać na argumenty i uda się w tej sprawie powstrzymać emocje.

Solidarna Polska jest pewna postawy koalicjanta z PiS?

Mamy umowę koalicyjną, zgodnie z którą podejmujemy w obronę przedstawicieli rządu w przypadku takich wniosków. Zasadą koalicji jest to, że w jej ramach ustala się skład rządu, a nie za pomocą opozycji, która próbuje rozpaczliwie zwracać na siebie uwagę.

