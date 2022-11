Rosyjska propaganda o tragedii w Przewodowie

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || Kremlowska propaganda próbuje wykorzystać to, co wydarzyło się w Przewodowie, do zasiania wrogości między Warszawą a Kijowem. Rzuca oskarżenia pod adresem Ukrainy.

W momencie, gdy piszę ten tekst, wiadomo jedynie, że dwie osoby zginęły w Przewodowie na Lubelszczyźnie, prawdopodobnie w wyniku uderzenia zbłąkanej rosyjskiej rakiety. Są też różne inne wersje, których z uwagi na powagę sytuacji nie ma sensu w tej chwili powtarzać. Tak czy inaczej, cokolwiek się wydarzyło, miało najpewniej związek z rosyjskim ostrzałem ukraińskiego terytorium.