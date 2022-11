Komorowski: Polska bariera ochronna powinna być wysunięta na terytorium Ukrainy

We wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. MSZ poinformowało, że na terytorium Polski spadł pocisk produkcji rosyjskiej. W rozmowie z Radiem Zet sprawę komentował był prezydent Bronisław Komorowski.

Jego zdaniem o 7 lat jest spóźniony polski wysiłek, jeśli chodzi o zbudowanie efektywnej tarczy antyrakietowej. – Zostało zmarnowanych 7 lat – ocenił.

Pomysł Komorowskiego na ochronę granic

Jego zdaniem Polska powinna wystąpić do NATO, o stworzenie "szczególnej bariery ochrony przeciwrakietowej" dla tych terenów, które sąsiadują z Ukrainą.

– Powinna być taka wysunięta bariera obronna, która miałaby prawo – w porozumieniu z Ukraińcami – po powiadomieniu strony rosyjskiej, miałaby prawo zestrzeliwać rakiety lecące w kierunku terytorium Polski, nad terytorium Ukrainy – tłumaczył były prezydent.

Jego zdaniem chodzi o to, by obie strony – ukraińska i rosyjska – wiedziały, że trajektoria lotu rakiety, wskazująca, że uderzy ona w terytorium Polski, "będzie wiązała się z odpowiedzią wojskową". – Powinna być taka wysunięta bariera obronna PL, na terytorium Ukrainy. Brak takiej reakcji może prowadzić do tego, że Rosja będzie testowała reakcje NATO, polską – przekonywał Komorowski.

Polityk podkreślił następnie, że kwestia wybuchu rakiet jest traktowana przez stronę rosyjską jako testowanie systemu obronnego NATO i Polski. – Najbardziej obawiam się pokusy zbagatelizowania sprawy, bo to ewentualnie rakieta ukraińska – dodał.

Reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział CNN, że nie ma żadnych informacji o wtorkowym "incydencie we wschodniej Polsce".

Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że rosyjskie wojsko nie przeprowadziło żadnych ataków na polsko-ukraińską strefę przygraniczną.

W związku z wspomnianymi wydarzeniami, we wtorek minister Zbigniew Rau wezwał do MSZ ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Jak przekazał resort, w trakcie spotkania polskie władze wyraziły żądanie niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień.

