Tusk: Rosja w 100 proc. odpowiada za tę sytuację

We wtorek po południu w miejscowości Przewodów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie) doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Siły rosyjskie prowadziły w tym czasie zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W odpowiedzi na to zdarzenie zwołano spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, po którym rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że sprawę wyjaśniają odpowiednie służby. Jednocześnie zdecydowano, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek wojskowych oraz zwiększyć gotowość bojową innych jednostek.

Tusk: Musimy budować jedność

Konsekwencje wybuchu w Przewodowie skomentował w środę, w trakcie posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej, lider PO Donald Tusk.

– Niezależnie od różnic, konfliktów, emocji politycznych w Polsce, wokół tej sprawy bezwzględnie musimy budować jedność i jestem absolutnie przekonany, że ten egzamin zdacie. Tym bardziej że ta wojna będzie jeszcze trwała – podkreślał były premier zwracając się do polityków Platformy.

– Pamiętajmy, że wczorajszy dzień był też dniem najmasywniejszych ataków Rosji na ukraińskie miasta i wsie. Tragiczne zdarzenie w Przewodowie, niedaleko naszej granicy polsko-ukraińskiej spowodowane było właśnie tym dramatycznym, najbardziej masywnym atakiem Rosji na Ukrainę – podkreślał Tusk.

– Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tę jedność i taką dyscyplinę wobec tych spraw budowali właśnie ze świadomością, że najbliższe tygodnie, miesiące będą, tak czy inaczej, ciągłym egzaminem dla klasy politycznej (...) i my ten egzamin musimy zdać celująco – dodał polityk.

Lider PO: Za tragedię w Przewodowie odpowiada Rosja

Następnie były premier podkreślił, że w obecnej sytuacji, Polacy mają prawo oczekiwać od osób sprawujących funkcje publiczne, "aby dawali poczucie stabilności, bezpieczeństwa, przekazywali możliwie szybko wiarygodne informacje".

– Nie jest naszym zadaniem spekulowanie dotyczące szczegółów tego tragicznego zdarzenia. W sensie politycznym nie można mieć żadnych wątpliwości, że to Rosja w 100 proc. odpowiada za tę sytuację – tłumaczył dalej Tusk.

– Nie my będziemy rozstrzygać o tym, z jakiego miejsca ta rakieta została odpalona, jakiej była produkcji. To nie jest nasze zadanie. Ale w żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać ani przez chwilę, że to atak Rosji na Ukrainę jest powodem tej tragicznej wojny i tego uzasadnionego poczucia zagrożenia, jakie pojawiło się w polskich domach – dodał lider PO.

