Eksplozja na wschodzie Polski. Dyplomatyczne słowa Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się do wydarzeń w Polsce, gdzie dwie osoby zginęły w wyniku uderzenia rakiety, najprawdopodobniej wystrzelonej przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Francuski przywódca powiedział, że państwa G20 mają obowiązek wysłać „bardzo jasny komunikat, aby uniknąć eskalacji” w związku ze śmiertelnym incydentem w Polsce.

– Światowi przywódcy mają za zadanie wysłać bardzo jasny komunikat, aby uniknąć eskalacji. Aby bronić pokoju i uniknąć podziału świata – powiedział Macron w środę.

Macron o wojnie

Prezydent Francji powiedział, że dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku, które „jest w toku”, pokazuje „niezwykłą delikatność sytuacji” wokół Ukrainy. Dodał, że istnieje „przestrzeń konwergencji” wśród zgromadzonych przywódców G20, w tym Chin i Indii, aby pchnąć Rosję w kierunku deeskalacji na Ukrainie.

Macron powiedział, że rozmawiał również ze swoim ukraińskim odpowiednikiem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który poinformował go, że we wtorek od 80 do 100 rosyjskich pocisków spadło na obiekty cywilne na Ukrainie podczas największej serii ataków rakietowych Moskwy od początku wojny.

Francuski prezydent dodał, że ma nadzieję, że Chiny „odegrają bardziej znaczącą rolę mediacyjną w nadchodzących miesiącach” w wojnie na Ukrainie. Według francuskiego prezydenta Xi Jinping „bardzo jasno wyraził” swoje życzenie deeskalacji na Ukrainie.

Macron ogłosił również zamiar odwiedzenia Pekinu „na początku 2023 roku”.

Tragedia na Lubelszczyźnie

We wtorek po południu w miejscowości Przewodów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie) doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Siły rosyjskie prowadziły w tym czasie zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W odpowiedzi na to zdarzenie zwołano spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, po którym rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że sprawę wyjaśniają odpowiednie służby. Jednocześnie zdecydowano, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek wojskowych oraz zwiększyć gotowość bojową innych jednostek.

