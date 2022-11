Zełenski: Stanowisko ukraińskie jest bardzo przejrzyste

We wtorek w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby. Z dotychczasowych ustaleń polskich służb wynika, że rakieta została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, która broniła się przed rosyjskim zmasowanym uderzeniem na infrastrukturę energetyczną na zachodzie Ukrainy.

W swoim pierwszym wystąpieniu w tej sprawie prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że już we wtorek wieczorem otrzymał raport od dowódcy sił powietrznych ukraińskiej armii. Według niego, rakieta, która uderzyła na terytorium Polski, nie została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. – Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy – powiedział przywódca na konferencji prasowej.

Ukraińcy w międzynarodowym zespole?

W orędziu w nocy ze środy na czwartek Wołodymyr Zełenski oznajmił, że stanowisko ukraińskich władz w sprawie tragicznego wydarzenia z Przewodowa "jest bardzo przejrzyste". – Chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Właśnie dlatego ważne jest, aby nasi specjaliści dołączyli do pracy międzynarodowego śledztwa i byśmy otrzymali dostęp do wszystkich danych posiadanych przez partnerów, a także do miejsca wybuchu – mówił.

Prezydent Ukrainy zapewnił także, że dostęp do danych, którymi dysponuje jego kraj "jest otwarty", a odpowiednie informacje są podawane partnerom przez stronę ukraińską "już od pierwszych godzin, gdy świat zaczął wyjaśniać, co się zdarzyło w Polsce".

"Kolejna fala rosyjskiego terroru"

W innej części przemówienia Wołodymyr Zełenski powiedział o "kolejnej fali rosyjskiego terroru" na Ukrainie.

Polityk przekazał, iż odbył rozmowy telefoniczne z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz szefem rządu Kanady Justinem Trudeau. – Apelowałem o wzmocnienie pomocy Ukrainie w tworzeniu tarczy antyrakietowej. Podziękowałem też za wielką pomoc naszemu państwu ze strony Wielkiej Brytanii i Kanady w walce z rosyjską agresją zbrojną – stwierdził ukraiński prezydent.

