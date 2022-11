Były szef BBN: Ukraina nie będzie współgospodarzem śledztwa

W czwartek Paweł Soloch był pytany w "Sednie sprawy" w Radiu Plus o stanowisko Kijowa, który nie zgadza się na przedstawianą przez Polskę i NATO wersję zdarzeń dotyczącą tragicznej eksplozji w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim. W wyniku wtorkowego zdarzenia zginęło dwóch Polaków.

Strona ukraińska oczekuje dostępu do miejsca, w które uderzyła rakieta.

Ukraina współgospodarzem śledztwa?

– Zachowałbym wobec tych oświadczeń spokój. Nadrzędnym celem jest odparcie Rosji przez Ukrainę. Powinniśmy unikać takich deklaracji, które by ten proces utrudniały (...) W interesie Ukrainy i całego świata zachodniego jest to, żeby ta kwestia nie wpływała na ograniczenie naszej bardzo bliskiej współpracy i pomoc, jaka udzielana jest Ukrainie w walce z agresorem – powiedział Paweł Soloch. – Prezydent Andrzej Duda ma wyjątkowe relacje z Wołodymyrem Zełeńskim. W ostatnich godzinach to był temat rozmów i na tę chwilę tyle mogę powiedzieć – dodał.

Prowadzący czwartkową audycję radiową zapytał, czy Kijów domaga się dostępu do miejsca tragedii oraz czy będzie włączony do śledztwa. – Zbieramy informacje od wszystkich sojuszników, którzy mogą pomóc. Istotne są wiadomości od strony ukraińskiej. Natomiast Ukraina nie będzie współgospodarzem śledztwa, bo to jest śledztwo nasze, polskie – stwierdził doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Zełenski idzie w zaparte

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podtrzymuje stanowisko, że rakieta, która uderzyła na terytorium Polski, nie została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Przywódca przekazał, że we wtorek wieczorem otrzymał raport od dowódcy sił powietrznych ukraińskiej armii. – Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy – powiedział polityk.

Zełenski: Stanowisko ukraińskie jest bardzo przejrzyste