Zełenski zmienił zdanie ws. wybuchu w Przewodowie? Zastanawiające słowa polityka

Wołodymyr Zełenski zdaje się zmieniać zdanie w sprawie odpowiedzialności za wypadek w Przewodowie, gdzie najprawdopodobniej ukraińska rakieta przeciwlotnicza zabiła dwóch mężczyzn.

Podczas Bloomberg New Economy Forum w Singapurze Zełenski udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że w tej chwili nie wie, co wydarzyło się w Przewodowie.

– Nie jesteśmy pewni na 100 procent. Wydaje mi się, że świat również nie wie w 100 procentach, co tam się wydarzyło – stwierdził ukraiński przywódca.

– Jestem jednak pewien, że był to rosyjski pocisk. Jestem też pewien, że odpalaliśmy pociski obrony przeciwlotniczej, ale nie możemy powiedzieć konkretnie, że była to obrona Ukrainy. Jesteśmy jednak wdzięczni, że nie jesteśmy obwiniani, ponieważ walczymy z rosyjskimi rakietami, broniąc naszego terytorium – dodał Zełenski.

Wpływ Bidena

Do tej pory Kijów konsekwentnie zaprzeczał, że tragedia w Polsce to efekt upadku ukraińskiej rakiety przeciwlotniczej. Zełenski przekazał, że we wtorek wieczorem otrzymał raport od dowódcy sił powietrznych ukraińskiej armii. – Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy. Nie ma sensu, żebym im nie ufał, przeszedłem z nimi wojnę – powiedział polityk na konferencji prasowej.

Dlaczego zatem w czwartek Zełenski zaczął mówić o tragedii innym tonem? Być może skłoniły go do tego słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden udzielił krótkiej wypowiedzi mediom po powrocie ze szczytu G20 na Bali. Dziennikarze zacytowali słowa Zełenskiego, na co Biden odparł „to nie jest dowód”.

Wcześniej Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował partnerów z G7 i NATO, że wybuch we wschodniej Polsce został spowodowany przez ukraińską rakietę obrony powietrznej – podała w środę agencja Reutera, powołując się na źródło w NATO.

Biden sugerował, że jest "mało prawdopodobne", by rakieta, która spowodowała eksplozję w Polsce, została wystrzelona z Rosji.

Czytaj też:

Czyja rakieta? Zełenski "nie ma wątpliwości"Czytaj też:

Zełenski: Stanowisko ukraińskie jest bardzo przejrzyste