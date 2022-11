Gen. Hodges: Ktokolwiek obejmie władzę po Putinie, będzie znacznie gorszy

Według emerytowanego wojskowego, środowisko rosyjskich decydentów ze szczytów władzy jest coraz mocniej zaniepokojone obecną sytuacją i niemożnością ogłoszenia zwycięstwa w wojnie z Ukrainą.

"Widzę wiele oznak, że ludzie nie są zadowoleni z tego co się dzieje, a wielu rozumie, jak wielkim błędem było zaatakowanie Ukrainy Absolutnie nie wzywam do zmiany reżimu Rosji. Ten wybór należy do narodu rosyjskiego, ale musimy zrozumieć, że ktokolwiek przyjdzie po Putinie będzie znacznie gorszy" – stwierdził gen. Ben Hodges, cytowany przez serwis nv.ua.

Generał dodał, że rządzący Rosji mogą zdecydować, że choć przegranie wojny jest złe, "to utrata Rosji będzie jeszcze gorsza". Dlatego też część z nich mogłaby uznać, że trzeba podjąć decyzję o wycofaniu wojsk i skupieniu się na powstrzymaniu Rosji przed rozpadem.

"Ktokolwiek dojdzie do władzy w Rosji po Władimirze Putinie, będzie znacznie gorszy" – wskazał Hodges.

Prigożyn po Putinie?

Jako jedną z osób, które w przyszłości mogą dojść do władzy w Rosji portal nv.ua wskazuje Jewgienija Prigożyna, nazywanego "kucharzem Putina", który kontroluje tzw. grupę Wagnera. W ostatnim tygodniu niezależny portal "Meduza" informował, że Prigożyn myśli o stworzeniu "ruchu konserwatywnego", który na dalszym etapie przeobraziłby się w nacjonalistyczną partię polityczną.

Doniesienia Meduzy potwierdzili w czwartkowym raporcie amerykańscy eksperci z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Według think tanku Prigożyn, który aktywnie popiera i finansuje wojnę, werbując do grupy Wagnera najemników i więźniów, "dąży do tego, by stać się centralną postacią prowojennego środowiska ultranacjonalistycznego" w Rosji.

