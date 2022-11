F-16 eskortowały piłkarzy. Błaszczak odpowiada na krytykę

W niedzielę w Katarze rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do turnieju zakwalifikowała się nasza drużyna. W czwartek biało-czerwoni wyruszyli w drogę na turniej. Reprezentacja Polski odleciała w czwartek po godz. 14 z wojskowej części lotniska Okęcie w Warszawie. Rządowy samolot, którym polecieli sportowcy, był eskortowany przez myśliwce F-16 z bazy w Krzesinach

twitter

Wielu internautom, ale także opozycji, nie spodobał się fakt, że sprzęt polskiej armii, w dobie wojny za wschodnią granicą, jest wykorzystywany w tak błahy sposób. "Może jednak bardziej przydadzą się patrolując granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą?" – pyta polityk Konfederacji Robert Winnicki.

"Rzecznik rządu mówi, że Polska jest bezpieczna. W tym samym czasie minister wysyła F-16, żeby eskortować piłkarzy. Czyli albo nie jest bezpiecznie albo Mariusz Błaszczak robi płytki PR na tragedii w Przewodowie" – ocenił z kolei poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula.

Błaszczak: Miało miejsce szkolenie

Na zarzuty wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odpowiedział w piątek w Polskim Radiu.

– Najważniejszych zadaniem naszych pilotów F-16 są ćwiczenia, jest szkolenie. Wczoraj takie szkolenie miało miejsce, a że połączone to zostało z eskortą samolotu, na pokładzie którego lecieli nasi piłkarze, to tylko tyle – wskazał w audycji "Sygnały dnia".

Zdaniem Błaszczaka "to dobry sygnał, okazujący wsparcie dla naszych piłkarzy". – Dużym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna w Polsce. Mamy nadzieję, że nasi reprezentanci osiągną wiele, to bardzo dobra drużyna, świetni zawodnicy, więc okazujemy im wsparcie – dodał wicepremier.

Mundial w Katarze

Już w niedzielę 20 listopada rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Finał turnieju zaplanowano na 18 grudnia. Będzie to pierwszy mundial, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie, pierwszy w kraju islamskim oraz pierwszy, który zostanie rozegrany jesienią. Wezmą w nim udział 32 drużyny. To również ostatni turniej, w którym wezmą udział 32 drużyny. Na następnych mistrzostwach w 2026 roku liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.

W fazie grupowej Polacy zagrają z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

To również ostatni turniej, w którym wezmą udział 32 drużyny. Na następnych mistrzostwach w 2026 roku liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.