"Byliśmy wielokrotnie oszukiwani". Szydło o relacjach z KE

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową KE Verą Jourovą w sprawie wypłacenia Polsce funduszy z KPO.

Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin nieco się przesunął.

Szydło o trudnych relacjach z instytucjami UE

Zapytana o negocjacje na linii Warszawa-Bruksela była premier Beata Szydło podkreśliła potrzebę kontynuowania rozmów. – Przede wszystkim trzeba rozmawiać z KE i doprowadzić do tego, żeby jakiś kompromis został zawarty, ponieważ Polska potrzebuje tych pieniędzy – stwierdziła europoseł PiS w rozmowie z wpolityce.pl.

– Przypomnę, że Polska ponosi ogromne koszty związane z pomocą dla Ukrainy, a nie uruchomiono z UE specjalnych funduszy na ten cel. Nie widzę też powodu, dla których Polska nie miałaby tych pieniędzy otrzymać. Nie ma żadnych zarzutów merytorycznych wobec polskiego KPO, natomiast od dłuższego czasu próbowano politycznie ten temat rozgrywać i uderzać w Polskę – dodała polityk.

Zdaniem Szydło polski rząd poszedł na daleko posunięty kompromis w relacjach z Unią, nie widać natomiast woli porozumienia ze strony Komisji Europejskiej.

Była premier stwierdziła także, że na miejscu obecnego rządu "zdecydowałaby się na użycie prawa weta" w kilku przypadkach prac w instytucjach UE. – Instytucja weta jest normalnym działaniem zapisanym w traktatach i powinna być wykorzystywana. Natomiast nie znam szczegółów negocjacji z KE, trudno mi zatem ocenić obecną strategię rządu – podkreśliła polityk. – Jednak ze strony KE byliśmy wielokrotnie oszukiwani. To na pewno daje do myślenia, czy kolejne ustępstwa będą skuteczne – dodała.

