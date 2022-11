Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków II Kochani, sprawdźmy, czy pamiętacie wszystkie podstawowe fakty o Kaczafim, które definiują go jako polityka: jest niski, mieszka z kotem, nie ma konta w banku ani prawa jazdy, śmiesznie mówi, nosi niedopasowane garnitury i jeździ na wakacje z Brudzińskim.

Nuda? Powtarzalność? Schemat? Jeśli odpowiedzieliście trzy razy tak, to myślicie pewnie w taki sam sposób jak Donald Tusk, który w nagraniu zamieszczonym w Internecie powiedział, iż Glapiński zna się na gospodarce tak, jak Kaczyński na seksie. Swoją drogą, jaką ścieżką podążał umysł przewodniczącego, który zdołał w jednym zdaniu pomieścić takie zjawiska jak seks, Glapiński, gospodarka i Kaczafi? My rozumiemy intencję żartu, iż obaj się, hehe, nie znają, ale widzimy tu pewne niebezpieczeństwo. Ktoś, kto mógłby być nastawiony do Glapińskiego przychylnie, mógłby odebrać te słowa nie jako błyskotliwą, inteligentną i ciętą ironię, ale jako, no cóż, pochwałę. Znacie nas od lat i wiecie, iż bardzo szanujemy Pana Tuska. Jednak uważamy, iż zamieszczając nagrania w Internecie, musi być bardziej ostrożny, iż PiS- -owcy też mają Internet, jakimś cudem potrafią z niego skorzystać, a fakty to oni już interpretują po swojemu.