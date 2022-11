Sachajko: Tyszkę ocenią wyborcy

7 listopada poseł Stanisław Tyszka poinformował o swoim odejściu z koła parlamentarnego Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.

W wydanym oświadczeniu polityk podkreślił, że rezygnacja z członkostwa w Kukiz’15 to dla niego "trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja". Wyjaśniając powody swojej decyzji wskazuje m.in. na to, że jego celem jest tworzenie alternatywy wobec PiS-u i PO.

Kilka dni później okazało się, że Tyszka dołączył do Konfederacji.

– Od miesięcy rozmawiamy ze Stanisławem Tyszką. To jeden z kilku najbardziej wolnościowych posłów, zarówno tej jak i poprzedniej kadencji. Formalnie Stanisław Tyszka wejdzie do partii KORWiN i wystartuje w naszych prawyborach – powiedział Sławomir Mentzen w rozmowie z jednym z portali.

Sachajko komentuje

Komentując decyzję swojego niedawnego partyjnego kolegi Jarosław Sachajko przyznał, że już od wielu miesięcy Tyszka praktycznie nie głosował jak reszta koła.

– Mówił, że ustawa antykorupcyjna nie będzie przyjęta, a przecież została. Twierdził też, że PiS nie zgodzi się na dopuszczenie konopi medycznych, podczas gdy taka zgoda nastąpiła. Podobnie było w kilku innych przypadkach - zgodnie z porozumieniem programowym – stwierdził Sachajko na antenie Polskiego Radia 24.

Poseł przyznał, że pozostałym politykom z Kukiz'15 "jest przykro" z powodu decyzji Tyszki.

– My poszliśmy do Sejmu, by zmienić ustrój, by w Polsce normalnie się żyło, by Polacy mieli wpływ na władzę sądowniczą, żeby skończyć z korupcją, by była jawność wydatków publicznych i partyjnych. To wszystko się dzieje – powiedział Sachajko.

Tymczasem, jak stwierdził poseł Kukiz'15, Tyszka "znalazł swoją drogę i uważa, że w kolejnym ugrupowaniu będzie mu lepiej".

– Ocenią go wyborcy - podsumował Jarosław Sachajko.

