Niepodległość dziś

Trudno czasem znaleźć jakąś wyrazistą miarę tego stosunku, jednak ostatnio opublikowano sondaż IBRIS dla Radia Zet, z którego wynika, że 63,8 proc. respondentów popiera budowę zapory na granicy Polski z obwodem królewieckim, podczas gdy 22,8 proc. z nich jest jej przeciwna, a reszta, czyli 13,4 proc. respondentów, nie ma zdania (Adrian Siwek, „Miller nie widzi zagrożenia w Rosji”, „Gazeta Polska Codziennie”, 8.11. 2022 r.). Można się oczywiście zastanawiać, czy jest to najlepszy wskaźnik stosunku Polaków do niepodległego państwa, ale jest to sondaż istotny.

Mówi on o tym, na ile współcześni Polacy przejmują się zagrożeniem ze strony Rosji, a więc zagrożeniem niepodległości. Zagrożenie to nie jest wydumane. Rosja prowadzi barbarzyńskie działania wojenne przeciw sąsiedniej Ukrainie, a więc w przypadku sukcesu może bez wahania zastosować środki wojenne przeciw Polsce.