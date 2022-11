"Kaczyński miał rację". Saryusz-Wolski: Spóźnione żale Schäublego

W rozmowie z gazetą "Handelsblatt" polityk CDU, były przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble przyznał, że ma do siebie pretensje się za naiwność w stosunkach z Rosją. – Jestem na nas taki zły. Nie chcieliśmy tego widzieć. Mogłem przecież dostrzec, co Rosja robi w Czeczenii – wskazał polityk, odnosząc się do agresji Rosji na Ukrainę.

Niemiecki polityk podkreślił, że ostrzeżenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego także nie zostały potraktowane poważnie. Schäuble przypomniał znane słowa byłego prezydenta Polski, wypowiedziane podczas wizyty w zaatakowanej Gruzji. "Ostrzegł: Najpierw Gruzja, potem Ukraina, Mołdawia, potem kraje bałtyckie, a na końcu Polska. Miał rację" – ocenił.

Wypowiedzi byłego przewodniczącego Budestagu skomentował europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

"Spóźnione żale Schäublego, co z tego, kiedy nie wyciągają z tego konsekwencji, nadal nie słuchają Polski i kombinują z Rosją" – napisał polityk na Twitterze.

Tani gaz jako "wabik"

W wywiadzie dla "Handelsblatt" Schäuble podkreślił również, że zależność Niemiec od rosyjskiego gazu wynikała nie tylko z polityki ówczesnego rządu. – Merkel nie była jedyną osobą, która chciała taniego gazu z Rosji. Gospodarka, obywatele, wszyscy chętnie to przyjmowali – tłumaczył.

Stwierdził, że że nie umieściłby Angeli Merkel na swojej liście "wielkich kanclerzy" – w przeciwieństwie do Konrada Adenauera, Willy'ego Brandta czy Helmuta Kohla.

– Na to, by panią Merkel zaliczyć do grona wielkich kanclerzy i dokonać ostatecznej oceny jest być może zbyt wcześnie. To niezwykłe, że nawet teraz w odniesieniu do Rosji Merkel nie może powiedzieć, że popełniliśmy błędy – podkreślił polityk.

