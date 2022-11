Tragedia w Przewodowie. Kaczyński zabrał głos ws. śmierci polskich obywateli

Przypomnijmy, że jak podało już we wtorek MSZ, na terytorium Polski spadł pocisk produkcji rosyjskiej. Według informacji przekazanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego, najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z pociskiem wystrzelonym przez ukraińską obronę przeciwlotniczą w kierunku rosyjskiej rakiety. W wyniku wybuchu zmarło dwóch polskich obywateli.

Tragiczne wydarzenia komentował prezes PiS podczas wystąpienia w Katowicach.

– Wszystko wskazuje na to, że to była ukraińska rakieta, wystrzelona w ramach obrony. To tylko incydent, tragiczny, bo zginęło dwóch ludzi, ale incydent– mówił Jarosław Kaczyński. — Mamy do czynienia z tragedią, ale ta wojna jest tragedią w nieporównanie większej skali, jest ona u naszych granic – dodał prezes PiS.

Szef MSWiA: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek

Tymczasem w sobotę rano szef MSWiA Mariusz Kamiński potwierdził, że dotychczasowe ustalania służb wskazują, że to jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa.

– Na ten moment mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny: nasze ustalenia, jak również ustalenia naszych podstawowych partnerów, wskazują na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku – przyznał Kamiński.

– W wyniku działań agresywnych rosyjskich na terytorium Ukrainy, związanych z atakami rakietowymi, były użyte rakiety ukraińskie, których celem było strącanie rakiet rosyjskich. Wszystko wskazuje na to (...), że jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa – tłumaczył szef MSWiA.

W sobotę o godzinie 12 w parafii św. Brata Alberta w Przewodowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe jednej z dwóch ofiar wtorkowego wybuchu.

Premier: Jak będzie trzeba, polscy śledczy udadzą się na stronę ukraińską