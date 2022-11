Fatalna wpadka Hennig-Kloski: Powołamy grupę pedofilów

Rzecznik partii była niedawno gościem Radia Zet. W trakcie internetowej części programu posłance przeczytano jedno z pytań, które brzmiało "dlaczego broni pani pedofilii w Kościele". Hennig-Kloska miała gotową odpowiedź, jednak przejęzyczyła się. Efekt był fatalny.

– Chciałam wszystkich zapewnić, że jako Polska 2050 zrobimy wszystko, by w ciągu 100 dni po zmianie władzy powołać specjalną grupę pedofilów – stwierdziła polityk.

Po chwili rzecznik partii zdała sobie jednak sprawę ze swojej wpadki i szybko się poprawiła. –...prokuratorów, do ścigania pedofilów z jak największą skutecznością. To deklarował Szymon Hołownia w jednym z pierwszych swoich programów dot. rozdziału państwa i Kościoła. Pedofilia jest smutną historią na karcie polskiego Kościoła i raz na zawsze musi być rozliczona – dodała.

Hołownia chce powołania "specjalnej grupy"

Rzecznik Polski 2050 nawiązała do postulatu Szymona Hołowni ws. powołania specjalnej grupy w Prokuraturze Krajowej. Organ miałby się zająć problemem pedofilii.

– Postulujemy w naszym programie powołanie specjalnej grupy w Prokuraturze Krajowej – zapowiedział Hołownia.

Jak dodał, chodzi o prokuratorów dedykowanych do tego typu kwestii, "którzy nie odpuszczą, którzy we współpracy z państwową komisją do spraw ścigania pedofili nie dopuszczą do tego, żeby ktokolwiek zasłaniał się papierami, jeżeli chodzi o krzywdę polskiego dziecka".

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Szymon Hołownia poinformował ponadto, że doszło do aktualizacji partyjnego programu "naprawy relacji pomiędzy państwem i Kościołem".

– Wszyscy mamy poczucie, że o tej sprawie się bardzo dużo gada, ale mało się robi i to już od wielu lat. Jest bardzo wiele słów, wielkich haseł, teatralnych, nierealnych zapowiedzi, lecz mało konkretnej pracy. A tę robotę trzeba po prostu wykonać – powiedział.

