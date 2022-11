Szydło o słowach Tuska: To jest szantaż

Beata Szydło była pytana w TVP Info o finanse z KPO, których Polska nadal nie otrzymała. Była premier przyznała, że nie rozumie zachowania Komisji Europejskiej. – Ja przede wszystkim nie widzę żadnego powodu, by Polska nie otrzymała tych pieniędzy. Myśmy spełnili wszystkie warunki, polski rząd poszedł na kompromis, jest dialog, są rozmowy– mówiła europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Szydło podkreśliła, że Donald Tusk "jeździ po Polsce i opowiada, że kiedy on będzie premierem i PO będzie rządziła, to te pieniądze do Polski trafią".

–Więc to jest taki szantaż polityczny, można powiedzieć– mówiła była premier, jednocześnie podkreślając, że ma nadzieję, że Komisja Europejska nie da się wciągnąć w "walkę polityczną".

Tusk o pieniądzach z KPO: Załatwię z dnia na dzień

W zeszłym miesiącu Donald Tusk zapewniał, że jeżeli tylko dojdzie do władzy, pieniądze zostaną uruchomione. – Powiem o najprostszej rzeczy, bo na tym się naprawdę dobrze znam. I mówię z ręką na sercu, że jeśli dostałbym jakiś wpływ na władzę, jeśli zmienilibyśmy tę władzę, a ja miałbym na coś wpływ, to jestem to w stanie załatwić z dnia na dzień - to znaczy pieniądze europejskie. Zastrzegł, że w ogóle określanie tych środków, jako "pieniądze europejskie" jest fałszywe. To polskie pieniądze, które oni zablokowali tam w Brukseli tym swoim uporem poprzez tą walkę z praworządnością – zapewniał..

W ocenie byłego premiera problemem, przez który Polska nie uzyskała wciąż ani euro w ramach Funduszu Odbudowy, nie są "kamienie milowe", ale postawa najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy.

– Oni kłamią kiedy mówią, że to kamienie milowe są kłopotem w otrzymaniu europejskich pieniędzy. To nie kamienie milowe są problemem, tylko kamienie u szyi naszej Ojczyzny. Ziobro, Kaczyński, Morawiecki to kamienie, które stanowią problem – stwierdził Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego.

