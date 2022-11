"Tak się nie stanie". Amerykański senator o końcu wojny

Zdaniem amerykańskiego senatora, nawet po zakończeniu wojny Rosja będzie cierpieć przez wiele dziesięcioleci z powodu jej negatywnych konsekwencji. – Chodzi nie tylko o relacje z Ukrainą, ale także z całym światem – tłumaczył polityk w rozmowie z „Prawdą Europejską” na marginesie Halifax Security Forum.

Skutki wojny

Jego zdaniem dobrosąsiedzkie stosunki między Ukrainą a Federacją Rosyjską po zakończeniu wojny są niemożliwe.

– Ukraińcy żywią gniew wobec Rosji. I to jest uzasadniony gniew, który nie zniknie, nie zostanie „uleczony” przez kilka pokoleń. Dlatego nawet po zakończeniu wojny nie może być pojednania. Nie będzie czegoś takiego, że wszyscy zawarli pokój, przytulili się i żyli dalej. Tak się nie stanie – podkreślił republikanin.

Risch zauważył, że Rosjanom nikt już nie zaufa.

– Wojna będzie również trudna dla Rosji. Rosja przez to, co zrobiła, będzie cierpieć przez wiele dziesięcioleci. Ponieważ świat nie zaufa Rosjanom, nie będzie chciał robić z nimi interesów. Wszystko to wpłynie na kraj. Wraz z końcem wojny to wszystko nigdzie nie zniknie – powiedział amerykański polityk.

Według niego sama zmiana lidera na Kremlu niczego nie zmieni.

– Świat nie powie: "No, już wszystko dobrze!". Nie, to tak nie będzie działać. Bo choć o rozpoczęciu wojny była decyzja jednej osoby, odpowiedzialność za tę wojnę jest wspólna dla całego kraju – podsumował senator.

Wojna na Ukrainie

Wczesnym rankiem 24 lutego rosyjskie siły zaatakowały Ukrainę. Od początku wojny ukraińska Prokuratura Generalna odnotowała śmierć 8311 cywilów. Wśród nich jest 437 dzieci. Ponad 11 000 cywilów zostało rannych.

Według najnowszych danych, łączne straty bojowe Rosji od rozpoczęcia działań wojennych wyniosły około 84 600 osób.

Czytaj też:

"Putin zostanie zniszczony". Rosyjski dziennikarz ujawnia, jakie nastroje panują na Kremlu