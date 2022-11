PiS traci Śląsk. Komentarze polityków opozycji

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" informowała, że Jakub Chełstowski porzuci szeregi partii PiS i przejdzie do opozycji. Wraz z nim z Prawa i Sprawiedliwości odchodzą radni: Rafał Kandziora, Maria Materla, Alina Nowak. Dotychczas PiS miało w śląskim sejmiku jeden głos przewagi (Wojciecha Kałuży).

Marszałek Chełstowski potwierdził swoje odejście w popołudniowej rozmowie z dziennikarzami. – Różnice w polityce występują. Wystąpiły też różnice polityczne w zarządzie województwa. Wydaje mi się, że trzeba umieć przegrywać z honorem – powiedział. Pytany o przyczyny pożegnania z PiS-em, polityk odpowiedział, że nie zgadza się "z wieloma rzeczami". – To między innymi kwestia polityki wobec Unii Europejskiej. Ta anty-unijna polityka mi nie odpowiada. Mamy razem z samorządowcami dużo wspólnych tematów dla Śląska. To kwestie lotniska w Pyrzowicach czy metropolii oraz Kolei Śląskich – przekonywał Chełstowski.

Odejście marszałka wraz z grupą radnych oznacza utratę Śląska przez Prawo i Sprawiedliwość, a tym samym przejęcie władzy w śląskim samorządzie przez opozycję. W 45-osobowym sejmiku PiS, z którego list wybrano 22 radnych, zdobył wcześniej większość 23 głosów, dzięki zmianie frontu przez Wojciecha Kałużę, który startował w wyborach samorządowych z listy Koalicji Obywatelskiej.

Politycy opozycyjni komentują

"W sejmiku śląskim PiS traci większość. Ma tylko 19 radnych na 45. Co robi przewodniczący, by nie dopuścić do swojego odwołania? Ogłasza kolejną kilkugodzinną przerwę, tym razem do 18:00. Wbrew większości, wbrew ustawie. No i absolutnie bez honoru…" – napisał w poniedziałek po godz. 15:00 na Twitterze przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. "Trzymamy kciuki za Śląsk!" – oznajmiła z kolei poseł Katarzyna Lubnauer.

"PiS najpewniej straci władzę w Województwie Śląskim. Kałuża dziś straci stołek. Trzeba się będzie przyjrzeć każdej jego decyzji, każdemu przelewowi i każdą nieprawidłowość bezwzględnie rozliczyć" – stwierdził Adam Szłapka z.Nowoczesnej.

"Pisowski okręt topi się we własnej kałuży, kałuży wstydu, dziadostwa i obłudy. #Śląsk" – napisał parlamentarzysta klubu Lewicy Tomasz Trela.

"Jarosław Kaczyński przyjechał na Śląsk i następnego dnia PiS stracił władzę w sejmiku" – skomentował senator Krzysztof Brejza.

