Prezydent: Teoretycznie zawsze możliwy jest atak na Polskę

We wtorek, 15 listopada, podczas ataku rakietowego na Ukrainę, wojska rosyjskie wystrzeliły rekordową liczbę około 100 pocisków. Był to najbardziej zmasowany ostrzał od 24 lutego tego roku, kiedy to rozpoczęła się inwazja militarna Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe.

Tego samego dnia we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że na nasze terytorium spadł pocisk produkcji rosyjskiej. Najprawdopodobniej była to rakieta S-300 wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną w celu zniszczenia rosyjskiego pocisku.

Atak na Polskę?

– Teoretycznie zawsze możliwy jest atak na Polskę, jako na państwo NATO – powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Głowa państwa polskiego była pytana o nową inicjatywę rządu Republiki Federalnej Niemiec. Berlin zaoferował Warszawie system obrony przeciwrakietowej Patriot, aby pomóc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej. Propozycja to następstwo tragicznego incydentu, do jakiego doszło w Przewodowie. – Doceniam ten gest. Otrzymujemy wsparcie w zakresie, w którym jest nam ono potrzebne. To ważny gest sojuszniczy. Bardzo go doceniam – stwierdził Andrzej Duda. – W wielu punktach rywalizujemy ze sobą w normalny, partnerski sposób, np. w kwestiach gospodarczych czy w sporcie. To jest normalna rywalizacja między państwami. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo i obronność, to jesteśmy sojusznikami i idziemy ramię w ramię – zwrócił uwagę przywódca w kontekście współpracy polsko-niemieckiej i dodał, iż nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Niemcy są sojusznikiem Polski.

