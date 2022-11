Minister o KPO: Cały czas toczą się trudne rozmowy

Spór Warszawy z Brukselą w kwestii Krajowego Planu Odbudowy trwa już od wielu miesięcy. Dwa tygodnie temu doszło do spotkania polskiego ministra do spraw unijnych z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

Co ciekawe, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wciąż występują różnice zdań dotyczące relacji z Unią. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro opowiada się za ostrzejszym kursem wobec KE, z kolei premier Mateusz Morawiecki stoi za stanowiskiem opartym na dialogu i kompromisie.

Szynkowski vel Sęk: Trudne rozmowy

– Cały czas toczą się trudne rozmowy. My zarysowaliśmy bardzo jasne, nieprzekraczalne granice, które są zdefiniowane przez polską konstytucję oraz traktaty, które zawieraliśmy, przystępując do Unii Europejskiej – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk. W poniedziałek minister do spraw integracji europejskiej w rządzie PiS wystąpił w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Przypomnijmy, że choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do naszego kraju środki z KPO. Jednocześnie rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas nie złożył jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Tego typu dokument miał zostać złożony do końca października tego roku, ale termin został zmieniony.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Rosji

W poniedziałkowym programie TVP minister Szynkowski vel Sęk odniósł się także do kwestii rezolucji Parlamentu Europejskiego, uznającej Rosję za "kraj sponsorujący terroryzm".

Zdaniem polskiego polityka, "rezolucja jest niewątpliwym sukces eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. – Pierwotny projekt musiał zostać przeformułowany w pewien projekt kompromisowy, ale ten projekt kompromisowy cały czas definiuje Rosję jak państwo sponsorujące terroryzm i to jest bardzo ważne – stwierdził Szynkowski vel Sęk.

