Miszustin za Putina? "Postać na okres przejściowy"

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o tym, że na Kremlu rośnie zniecierpliwienie wobec Władimira Putina . Powodem są niepowodzenia na froncie. Z jednej strony przedstawiciele "partii wojny" chcieliby zaostrzenia kursu wobec Kijowa, a z drugiej dochodzą głosy o konieczności podjęcia negocjacji pokojowych.

W rozmowie z portal Onet rosyjski opozycjonista, bloger i działacz na rzecz praw człowieka Mark Fejgin był pytany, jaka przyszłość czeka Rosję po Putinie. – Putin nie staje się młodszy. Starzeje się. A to daje mieszankę strachu nie tylko przed śmiercią, ale i przed własną słabością– wskazał Fejgin.

Wojskowi boją się konsekwencji przegranej

– Widać, że rosyjski Sztab Generalny domyśla się już, jak dla Rosji skończy się inwazja na Ukrainę. I nie chce zostać obarczone winą za wynik na polu bitwy. Trudno sobie wyobrazić, że wyeliminowanie Putina oznaczałoby jakąś szerszą rewoltę generałów. Jestem sobie jednak w stanie wyobrazić oddolną rewolucję, którą generałowie poprą — twierdzi opozycjonista.

Zdaniem Fejgina Władimira Putin będzie starał się zapobiec takim wydarzeniom, ale "nie ma w ręku mocnych kart". — Jest postać, na którą można by postawić jako na opcję przejściową po Putinie — to Michaił Miszustin. Formalnie ma do tego prawo jako premier Rosji. I nie jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wojnę ani nie zabiera na ten temat głosu — ocenia rozmówca Onetu.

Lista państw, w których Putin może znaleźć azyl

Co w sytuacji ewentualnego przewrotu na szczytach władzy zrobiłby Putin? Mógłby uciec do którego ze sprzyjających mu państw. Serwis "Politico" stworzył listę krajów, w których przywódca Rosji znalazłby ewentualny azyl.

I tak niskie ryzyko ekstradycji prezydenta Rosji jest w Chinach, Korei Północnej i Arabii Saudyjskiej. "Ponadto w Syrii Putin stanął po stronie reżimu Assada, który jest wspierany przez Iran — wroga Arabii Saudyjskiej" – czytamy. Wśród potencjalnych miejsc ucieczki Putina wymieniono również Iran, który dostarcza Rosji broń.

Na liście znalazły się też Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Turcję. Serwis wymienił również Węgry jako kraj, który spośród państw unijnych wydaje się najbardziej przychylny Putinowi. Dodano konkretne zastrzeżenie. "Choć Węgry mają zaległości w kwestii praworządności, to jednak kraj ten jest sygnatariuszem Międzynarodowego Trybunału Karnego i stroną systemu Europejskiego Nakazu Aresztowania" – wyjaśniła serwis.

Czytaj też:

Duma chce, by "kolektywny Zachód odrzucił poparcie dla neonazistowskiej ideologii"