"Jest niemieckim popychlem". Mocne słowa Brudzińskiego

Joachim Brudziński ostro wypowiedział się na temat polityków Platformy Obywatelskiej: Donalda Tuska oraz Radosława Sikorskiego. Europoseł PiS zarzucił im podporządkowanie Polski interesom Niemiec. Z ust polityka padały mocne słowa.

Jak powiedział Brudziński, gdyby obecnie u władzy "było to niemieckie popychle, które trzymało się kurczowo żakietu kanclerz Merkel", a ministrem sprawiedliwości był "polityk, który wzywał w swoistego rodzaju hołdzie berlińskim do dominacji niemieckiej", to w Polsce "mielibyśmy niezły pasztet".

Europoseł stwierdził, że jest czymś "obrzydliwym", jeżeli polscy politycy idą ręka w rękę z niemieckimi politykami.

– Jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce wzywa do tego, żeby wpisać się w tę dominującą politykę Niemiec w obszarze gospodarczym, militarnym, geopolitycznym, to jest niczym innym jak po prostu niemieckim popychlem i tak to należy nazywać – stwierdził w programie w #Jedziemy TVP info.

Krytyka von der Leyen

Europoseł PiS skrytykował także przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która stwierdziła podczas jednego z wydarzeń, że następnym razem zobaczy się z Donaldem Tuskiem, kiedy ten będzie premierem Polski.

– Mówi to szefowa KE, której rolą jest koordynacja prac komisji we współpracy z wszystkimi premierami, a nie opowiadanie się po tej czy innej stronie sporu politycznego. Wspominam o tym dlatego, że podwładnym Tuska jest nie kto inny jak Sławomir Neumann, który wyłożył te zasady: jak jesteś, okraszając to wulgarnymi słowami, w PO, to ci włos z głowy nie spadnie – stwierdził.

– Dopóki jesteś w tej naszej bandzie, to żaden sędzia cię nie skaże, bo nie może, bo to jedna sitwa, jedna banda. Oczywiście nie wrzucam wszystkich sędziów do jednego worka, byłoby to absolutnie nieuprawnione i niesprawiedliwe – dodał Brudziński.

