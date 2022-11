Wzrosną ceny paliw. Obajtek: Wykorzystamy efekty fuzji, by kierowcy odczuli to jak najmniej

Od stycznia wrócą dawne stawki podatku VAT na prąd – 23 proc., benzynę – 23 proc. i nawozy – 8 proc. Jednocześnie zerowy VAT ma zostać utrzymany na żywność. Przypomnijmy, że rezygnacji z zerowych stawek domaga się od Polski Komisja Europejska. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno, że choć trzeba zrezygnować z części zapisów tarczy antyinflacyjnej, to rząd wprowadzi inne rozwiązania rekompensujące wzrost cen.

– Tak długo, jak się da utrzymamy – mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś gwałtownego protestu ze strony KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność. Taki mamy plan, ponieważ to w dużo mniejszym stopniu coś, co zakłóca – jak mówi Komisja Europejska – konkurencyjność na unijnym rynku, a przede wszystkim przekłada się na odrobinę niższe ceny dla polskich rodzin niż byłyby, gdyby tej obniżki rząd nie przeprowadził – powiedział szef rządu podczas wizyty w Kuligowie.

Prezes PKN Orlen zapowiada, że koncern chce wykorzystać profity związane z fuzją z PGNiG oraz Lotosem. "W związku z wytycznymi KE skutkującymi podwyższeniem VAT na paliwa do 23% wykorzystamy efekty synergii zrealizowanych fuzji, by zmiany jak najmniej odczuli kierowcy. Już robimy wszystko, aby utrzymać stabilne ceny paliw w Polsce i cały czas są one jednymi z najniższych w całej UE" – napisał Daniel Obajtek na Twitterze.

Wicepremier: Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po 31 grudnia

Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany po likwidacji innych elementów tarczy antyinflacyjnej po 31 grudnia 2022 r. – potwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

– Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący likwidacji tych ulg VAT-owskich na różne produkty, m.in. na nawozy, paliwa itd. Na szczęście dla konsumentów, jeżeli chodzi o żywność nadal możemy jako kraj utrzymać ten zerowy VAT na żywność i on będzie oczywiście utrzymany – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej w czwartek.

Tarcza antyinflacyjna w obecnej formie obowiązuje do 31 grudnia br. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po tym okresie tarcza w obecnej formie zostanie zastąpiona m.in. przez regulacje dot. zamrożenia cen energii do limitów zużycia dla gospodarstw domowych, wprowadzenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowywany jest także mechanizm wsparcia odbiorców gazu.

Czytaj też:

Ustawa ws. maksymalnej ceny gazu. Nowe informacje