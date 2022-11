Bielan mocno o wojnie na Ukrainie. Wskazał współodpowiedzialnych za jej wybuch

Wojna na Ukrainie trwa już od 9 miesięcy. W ostatnich dniach Rosjanie zdecydowanie nasilili ataki rakietowe na obiekty infrastruktury energetycznej, pozbawiając miliony Ukraińców ciepła, prądu oraz wody.

Zachód przesyła Ukrainie pieniądze oraz broń, dzięki czemu Kijów może kontynuować działania militarne. Tymczasem europoseł Adam Bielan wskazuje Niemcy, jako współodpowiedzialne za wywołanie wojny. Według niego, Berlin miał złamać unijne embargo na dostawy broni dla Rosji.

Niemiecka "pomoc"

Bielan, odnosząc się do odmowy niemieckich władz przekazania Ukrainie baterii Patriot, o co wnioskowała Polska, stwierdził, że nasz kraj ma "negatywne doświadczenia z tego rodzaju pomocą ze strony Niemiec". Lider Partii Republikańskiej podał kilka przykładów.

– Pamiętamy kwestie wysłania czołgów na Ukrainę i tego, że Niemcy nie były w stanie przekazać nam swoich sprawnych czołgów, które wcześniej obiecały. Niemcy nie były również w stanie wywiązać się z obietnic złożonych stronie ukraińskiej. Pamiętamy żenujące historie o przekazaniu z bardzo dużym opóźnieniem hełmów, zupełnie podstawowego sprzętu, bo żadnego bardziej skomplikowanego Niemcy nie chcieli w pierwszych dniach wojny przekazywać – powiedział Bielan w „Gościu Radia Zet”.

Dalej padły pod adresem Berlina poważne zarzuty. Według Bielana, po 2014 roku, kiedy Unia Europejska wprowadziła embargo na sprzedaż broni do Rosji, Niemcy z pełną świadomością złamały te obostrzenia.

– [Niemcy - przyp. red.] obchodziły te embarga, budowały m.in. poligon, ten sam poligon, na którym szkolono elitarne rosyjskie jednostki, które dokonywały potem masakry ludności cywilnej w Buczy – powiedział europoseł.

Współodpowiedzialność

Bielan stwierdził jednoznacznie, że "dyby nie Schröder i Merkel i budowa gazociągu północnego, pierwszej i drugiej nitki z Putinem, nie byłoby tej wojny", dodając, że " jest to chyba oczywiste dla każdego, kto obserwował rozwój wydarzeń na Ukrainie".

– Niemcy walnie przyczyniły się do rozbudzenia agresji rosyjskiej, zbroiły Rosję do samego końca. Schröder i Merkel są współodpowiedzialni [za wybuch wojny], budując gazociąg północny, bo gdyby nie gazociąg północny Putin nie najechałby kraju przez który szedł tranzyt gazu do Europy Zachodniej – stwierdził polityk.

