Posiedzenie RBN. Budka: Kaczyński zachował się w sposób absolutnie niedopuszczalny

Po wybuchu rakiety w Przewodowie i śmierci dwóch osób w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN). Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską reprezentował podczas spotkania szef klubu KO Borys Budka.

Budka krytykuje Kaczyńskiego

W czwartek Budka był gościem Polsatu News, gdzie opowiedział o zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego podczas posiedzenia RBN. Jego zdaniem, prezes PiS zachował się skandalicznie, okazując lekceważenie prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

– Widziałem w jak niedopuszczalny, wręcz taki obcesowy sposób zachował się Jarosław Kaczyński – stwierdził Budka. Według polityka PO, Kaczyński spóźnił się na posiedzenie RBN i "zrobił to tylko po to, by nie przywitać się z prezydentem oraz z uczestnikami Rady".

– Co więcej, później czmychnął pod koniec wystąpienia premiera. Naprawdę, tak nie zachowuje się człowiek, który w sytuacji kryzysowej jest odpowiedzialny – mówił dalej Budka.

Szef klubu KO wskazał, że choć prezydent Duda "nie jest z jego bajki", to jednak w sytuacji kryzysowej stanął na wysokości zdania i zwołał posiedzenie RBN.

– Kaczyński zachował się w sposób dla mnie, jako polityka opozycji, absolutnie niedopuszczalny. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na to, żeby będąc gościem prezydenta Dudy w ten sposób potraktować głowę państwa – podsumował Budka.

Niemiecka propozycja

Budka krytykował również prezesa PiS w kontekście niemieckiej propozycji przekazania Polsce baterii rakiet Patriot. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak początkowo poinformował, że Warszawa przyjmie pomoc od Berlina.

Po kilku dniach szef MON oświadczył jednak, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę. Niemcy nie wyraziły na to zgody.

Jak powiedział Budka, decyzja o odmowie przyjęcia niemieckiej oferty to dowód na "antyniemiecką obsesję" Kaczyńskiego.

– Antyniemiecka obsesja Kaczyńskiego zagraża polskiemu bezpieczeństwu. Niemcy chcieli nam pomóc, chcieli rozmieścić rakiety, które służą obronie przeciwrakietowej, tutaj w Polsce. A Kaczyński, ponieważ nie wiadomo dlaczego tak bardzo nienawidzi tych Niemców, wymyślił, żeby Błaszczak mówił, że trzeba to postawić w Ukrainie. Jeżeli chcieliby Niemcy pomóc w ten sposób Ukrainie, bo jest to pomoc poza granicami NATO i zupełnie inaczej się to robi – powiedział polityk PO i dodał, że odrzucenie niemieckiej oferty jest absurdalne.

