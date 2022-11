Zełenski: To strata czasu

W wywiadzie dla "Financial Times" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował, by nie tracić czasu na rozważania opcji zakończenia wojny, które nie wiążą się z deokupacją Krymu.

Jak stwierdził szef ukraińskiego państwa, jest on także gotów rozważyć opcje niewojskowego powrotu Krymu do Ukrainy.

– Rozumiem, że wszyscy są zdziwieni sytuacją i tym, co stanie się z Krymem. Jeśli ktoś jest gotowy zaoferować nam sposób na wycofanie się Rosjan z Krymu środkami pozamilitarnymi, będę tylko za. Jeżeli decyzja Kremla nie pociągnie za sobą deokupacji i Krym nadal będzie częścią Federacji Rosyjskiej, nikt nie powinien na to tracić czasu. To strata czasu – podkreślił prezydent.

Podczas wywiadu Zełenski przypomniał, że niektóre państwa zachodnie obawiają się, że jakakolwiek próba wyzwolenia Krymu przez Ukrainę może doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji ze strony Rosji. Zachód obawia się, że może to nawet doprowadzić do użycia przez Moskwę broni nuklearnej.

Zełenski zaznaczył, że los Krymu jest na porządku dziennym jego rozmów z zachodnimi przywódcami. Przypomniał też, że rosyjskie ataki na ukraińskie obiekty infrastruktury cywilnej pokazują, że Kreml nie ma zamiaru negocjować zakończenia wojny.

Sytuacja na Krymie

Jak informuje ukraińska agencja Unian na okupowanym Krymie trwa aktywny ruch kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego od strony okupowanego obwodu chersońskiego w kierunku mostu krymskiego.

Ponadto ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Łączności zwróciło uwagę, że rosyjscy okupanci nie zorganizowali jeszcze ewakuacji z północnej części okupowanego Krymu. Aktywnie jednak budują obronę na lewym brzegu Dniepru.

W tym samym czasie, według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na półwyspie zaczęto wystawiać do podpisu wezwania mobilizacyjne.

