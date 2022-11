Morawiecki: To chora logika Rosji

W sobotę w Kijowie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego. Premierzy Polski, Ukrainy i Litwy podpisali wspólne oświadczenie.

– Rosja chce zmienić Ukrainę w pustynie biedy, głodu i ciemności – bo głód stał się narzędziem, którym destabilizuje świat. Putinowi nie udało się przejąć Ukrainy siłą, wiec chce by Ukraińcy umarli z głodu i wyziębienia. To dzieje się właśnie teraz, gdy atakowane są domy, szpitale i infrastruktura energetyczna. To katastrofa humanitarna. Rosja usiłuje zrobić to samo także z Afryką i Bliskim Wschodem – chce zagłodzić świat, by przejąć nad nim panowanie. To chora logika Rosji. Choć czasy się zmieniły, ich metody - nie – podkreśla szef polskiego rządu.

"Grain From Ukraine"

Premier podkreślił, że Wielki Głód był "ludobójstwem na niewyobrażalną skalą" na narodzie ukraińskim. Zaznaczył jednak, że te działania nie złamały Ukraińców. – Dzisiejsza wojna i kolejne rosyjskie zbrodnie również nie złamią Ukrainy. Mogą jednak znowu zginąć miliony ludzi – Kreml jest gotowy poświecić ich życie, by próbować podtrzymać swoje imperium. Jeżeli pozwolimy na to Putinowi, stanie się on Stalinem XXI wieku, a Ukraina znowu będzie areną śmiertelnych rozgrywek. Mogą jednak znowu zginąć miliony ludzi – Kreml jest gotowy poświecić ich życie, by próbować podtrzymać swoje imperium – kontynuował.

Morawiecki podkreślił, że akcja "GrainFromUkraine" to inicjatywa, której celem jest zabezpieczenie zapasów żywności dla krajów afrykańskich i azjatyckich. – Chcemy wspólnie wspierać eksport zboża z Ukrainy, która potrzebuje wsparcia militarnego i finansowego – dlatego deklarujemy na ten cel 20 mln dolarów – dodał.

Wizyta premiera w Kijowie

O wizycie premiera w stolicy Ukrainy KPRP poinformowała w sobotę rano.

"Premier Mateusz Morawiecki w Kijowie złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu. Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego" – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Do twitterowego wpisu dołączono zdjęcia.

Premierowi towarzyszy były szef KPRM Michał Dworczyk oraz wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

W planie jest też spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

