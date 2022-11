Gwiazdobzdur. Wyższość artysty nad sklepową

Ale co? A to, że niby równość i wszyscy jesteśmy tacy sami, ale jednak taki artysta to jest prawdziwie obciążony. Nie to, co jakiś zwykły pracownik – tfu – sklepu. – Wczoraj rozmawiałem z topową gwiazdą polskiej sceny. Rozmawialiśmy o chodzeniu do psychologa. Ta osoba chodzi do psychologa. Ja też chodzę na terapię. Uważam, że to powinien być obowiązek, jeżeli się jest w biznesie artystycznym, bo to bardzo pomaga – jeżeli masz ciężkie, skrajne emocje – przekonywał wokalista w jednym z wywiadów. – Co innego, jak się pracuje w sklepie – podsumował Kamiński. No właśnie, jak się pracuje w sklepie, to się zdaniem pana Ralpha TYLKO PRACUJE. A jak się występuje na scenie, to jest to PRACA W BIZNESIE i masz ciężko. Zero żenady.

Polsko, nie jesteś gotowa