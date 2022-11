Papież: Przemoc względem kobiet nie bierze się znikąd

Podczas audiencji dla przedstawicieli włoskiej policji Franciszek zwrócił uwagę na czynniki, które sprzyjają przemocy względem kobiet. Zdaniem Ojca Świętego, są to z jednej strony – "hedonistyczny" styl życia, a z drugiej – kryzys gospodarczy i społeczny.

– Widzieliśmy, że pandemia, wraz z przymusową izolacją, zaostrzyła, niestety, pewną dynamikę w domu. (...) W rzeczywistości są to często ukryte napięcia, które można rozwiązać prewencyjnie na poziomie edukacji. I to jest kwestia zasadnicza – edukacja. Rodzina nie może być w tym pozostawiona sama sobie. Jeżeli większość skutków kryzysu gospodarczego i społecznego spada na rodziny, a one nie są odpowiednio wspierane, to nie możemy się potem dziwić, że tam, w domowym, zamkniętym środowisku, przy tak wielu problemach, wybuchają pewne napięcia. I prewencja musi to brać pod uwagę – powiedział papież, cytowany w sobotę przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Papież wskazuje "decydujący aspekt"

Franciszek wskazał na "decydujący aspekt". – Jeżeli w środkach masowego przekazu stale proponuje się treści, które zasilają kulturę hedonistyczną i konsumpcyjną, gdzie wzorce, zarówno męskie, jak i żeńskie, podporządkowuje się kryteriom sukcesu, wiary w siebie, rywalizacji, siły atrakcyjności i chęci dominacji, to również w tym wypadku nie możemy potem obłudnie rozdzierać szat na wiadomość o pewnych zdarzeniach z kroniki kryminalnej –zaznaczył Ojciec Święty.

Papież podkreślił także, że negatywne bodźce kulturowe, które prowadzą do szerzenia się patologicznej postawy względem kobiet, muszą być zwalczane poprzez działania edukacyjne, które stawiają w centrum osobę i jej godność. Wskazał przy tym "świętą naszych czasów" – Józefinę Bakhita. – Siostra Józefina Bakhita w dzieciństwie i młodości doznała ciężkiej przemocy; doznała całkowitego odkupienia, przyjmując Ewangelię miłości Bożej i stała się świadkiem jej wyzwalającej i uzdrawiającej mocy – mówił.

