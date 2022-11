Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Stało się to parę dni po tym, jak działaczka Razem naświetliła, iż pół miliona złotych, które Lewandowski ofiarował któremuś ze szpitali w Polsce, to tak naprawdę jakieś kilka procent jego miesięcznych zarobków.

Może Lewandowski nie mógł się skoncentrować, iż dotarło do niego, że działacze Lewicy, posiłkując się kalkulatorem, odkryli, jak małą część swoich miesięcznych dochodów przeznacza na pomoc potrzebującym.

Of kors my uważamy, iż w ogóle majątek Lewandowskiego należałoby znacjonalizować, iżby każdy coś z tego miał, poza samym Lewandowskim of kors, a rzuty karne w reprezentacji winny być wykonywane kolektywnie przez zarząd krajowy Partii Razem.