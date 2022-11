Prof. Nowak: Nie można uczestniczyć w polskości, jeśli nie szanuje się chrześcijaństwa

W sobotę prof. Andrzej Nowak wziął udział w konferencji pt. "Zderzenie Kulturowe w UE 2022". Wydarzenie odbywa się w Warszawie i potrwa do niedzieli. Organizatorem spotkań jest europoseł Patryk Jaki.

"Czym jest Polskość?"

Prof. Andrzej Nowak uczestniczył w panelu zatytułowanym: "Czym jest Polskość?". W swoim wystąpieniu zwrócił między innymi uwagę na zjawisko "apostazji od polskości". – Fala emancypacji od polskości od końca lat 80. XX wieku zaznacza się jako coraz częstszy, coraz silniej ciążący nad naszym horyzontem ideowym fenomen. Lata 80. to czas zmęczenia stanem wojennym, oczekiwania na to, że przyjdą z zewnątrz, by nas uratować, że Europa nas wyzwoli, bo sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że uratuje nas Gorbaczow i kształtująca się Unia Europejska – powiedział i odniósł się do jednego z tekstów Donalda Tuska z 1987 roku. Jak stwierdził Nowak, "jest w nim zawarta pewnego rodzaju poważna diagnoza nie polskości, ale stanu ducha tych, którzy od polskości chcą odchodzić".

– Myślę, że stan ducha, jaki oddają tego typu wypowiedzi, zasługuje na refleksję, gdzie mogła zrodzić się taka wrogość, niechęć, na jakim gruncie, co w istocie prowadzi do takiego nihilizmu, jaki nie wydaje się możliwy w chyba żadnym innym kraju europejskim – stwierdził historyk.

Rola chrześcijaństwa

Według prof. Andrzeja Nowaka, "nie można uczestniczyć w polskości, jeśli nie szanuje się chrześcijaństwa i tego, co chrześcijaństwo zrobiło z naszą tożsamością".

– Szczególną cechą polskości wydaje się to, że w odróżnieniu np. od Francji, Niemiec, Węgier, Szwecji czy innych krajów skandynawskich, a także od Rusi, Polska nie ma historii przedchrześcijańskiej. Nie ma polskości przed przyjęciem Chrztu. Mamy ślady tego, czym żyli Słowianie na tym terenie, ale na pewno nie nazywali się Polakami, nie czuli się nimi. Słowo "Polska" zostaje sformułowane po raz pierwszy w roku 1000 w Żywocie św. Wojciecha – oznajmił gość konferencji "Zderzenie Kulturowe w UE 2022".