Wydarzenie, organizowane przez europosła Patryka Jakiego, odbywa się w Warszawie i potrwa do najbliższej niedzieli. Rafał A. Ziemkiewicz wziął udział w sobotnim panelu pod tytułem "Polskość we współczesnym świecie. Czy może jeszcze coś wnieść?" w ramach pierwszego dnia konferencji "Zderzenie Kulturowe w UE 2022".

Problemy Zachodu. Ziemkiewicz wskazuje

Podczas wystąpienia publicysta tygodnika "Do Rzeczy" mówił o misji Polski, jako kraju kultury zachodniej. – Tak, my jesteśmy krajem peryferyjnym i dzięki temu ocalały wartości, które tkwią w nas bardzo, bardzo głęboko. Teoria, według której jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni, tylko zacofani o 20, 30 albo 50 lat jest fałszywa. Nie jesteśmy zacofani, jesteśmy inni, wybraliśmy inną drogę – przekonywał.

Rafał A. Ziemkiewicz wskazał między innymi na kwestie wolności religijnej oraz zasady tolerancji religijnej. Podkreślił przy tym, że to "polskie wartości, od których odszedł Zachód". Zauważył także, iż "mamy elity kolonialne, nastawione na obsługi interesów metropolii krajów, w których przebywają; ludzi wychowanych na takich wzorcach". – To, co jest największą przeszkodą w odegraniu jakiejkolwiek roli przez Polskę, to to, że jak na Zachód jadą ludzie z Polski, to są to właśnie ludzie wychowani na pedagogice wstydu, przekonaniu, że jesteśmy dzikusami, których jedyna zdolność i mądrość może przypłynąć z zewnątrz. Jest ogromna praca do wykonania. Rozumiem porównanie z końcem wieku XIX. To bardzo trafne porównanie. Jesteśmy w kryzysie, ale kryzys to dobra sprawa. Kryzys to oczyszczenie z nietrafionych przedsięwzięć. Liczę na to – mówił Ziemkiewicz. – Dzisiejszy Zachód ma problemy, bo porzucił wartości. Obecnie występują degeneracja, nihilizm, zanegowanie wartości, na których cywilizacja została zbudowana – dodał publicysta "Do Rzeczy".

