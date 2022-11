Ferajna Coppoli

Jej poszczególne fragmenty znalazły się w książeczce Maria Puzo „The Godfather Papers” opisującej pisanie powieści „Ojciec chrzestny” i jej późniejsze losy. Punkt widzenia producenta, Roberta Evansa, znamy z jego książki „Hazardzista z Hollywood”, która jest nie tylko barwną biografią jednego z najciekawszych bohaterów w dziejach fabryki snów, lecz także spojrzeniem głęboko za kulisy ratowania wytwórni Paramount Pictures (oraz z dokumentalnego filmu o Evansie „The Boy Stays in the Picture”). Materiały dodatkowe ze specjalnych edycji DVD i Blu-ray trylogii „Ojciec chrzestny” przynoszą punkt widzenia reżysera, Francisa Forda Coppoli. Mocno spierali się na temat tego, kto jest ojcem sukcesu; Evans twierdził, że to dopiero jego montaż nadał filmowi odpowiedni kształt, Coppola tę wersję wydarzeń zdecydowanie odrzuca.